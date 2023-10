Apollon Limassol-Benfica, em direto

há 18 min 12:35

Filipa Patão: «Apollon? Poderão ter algo preparado e temos de estar prontas para tudo»



Pedro Ferreira

Em antevisão ao encontro, Filipa Patão, treinadora do Benfica, garantiu que a sua equipa tem de estar "pronta para tudo". "Temos imagens do Apollon, não de todos os jogos porque ainda se trata de uma plataforma de desenvolvimento no futebol feminino, mas o Benfica é um clube que procura ter as melhores condições", assegurou, antes de concluir: "Sabemos mais ou menos o que o Apollon poderá fazer. Digo mais ou menos porque não sabemos como foi a preparação delas. Poderão ter algo novo preparado e por isso temos de estar prontas para tudo", reforçou.