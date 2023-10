Filipa Patão com cautela para o duelo com o Apollon Limassol na Champions: «Temos de estar preparadas»

O Benfica defronta amanhã, pelas 14 horas de Portugal Continental, o Apollon Limassol, do Chipre, na primeira mão da última eliminatória de acesso à Liga dos Campeões feminina. Em conferência de imprensa de antevisão, Filipa Patão garante que as tricampeãs nacionais estão preparadas para tudo, apesar de não terem recolhido toda a informação possível relativa à formação cipriota, que conta com duas portuguesas: Carolina Beckert e Joana Dantas, ambas ex-jogadoras do Sporting."Temos imagens da equipa do Apollon, não de todos os jogos porque ainda se trata de uma plataforma em desenvolvimento no futebol feminino no sentido de colocarem mais jogos nessas plataformas que possam ser visíveis. Mas o Benfica, como é óbvio, é um clube que procura ter as melhores condições", disse a treinadora das águias. "Sabemos mais ou menos o que o Apollon poderá fazer. Digo mais ou menos porque não sabemos como foi a preparação delas. Os adversários que tiveram hão-de ter as suas mais valias e hão-de ser competitivos, mas o Benfica terá sempre características diferentes e trará sempre dificuldades diferentes. O Apollon poderá ter alguma coisa pronta para jogar com o Benfica e temos de estar preparadas para nos adaptarmos e moldarmo-nos de acordo com o jogo", frisou.De resto, Filipa Patão destacou os pontos fortes do Apollon e o que espera encontrar no encontro. "É uma equipa agressiva, nos jogos que fez marcou muitos golos e tem referências rápidas na frente que conseguem desequilibrar em termos ofensivos. Procuram muito um estilo de jogo direto, com muitas diagonais para os corredores laterais e com um ataque à profundidade. São uma equipa objetiva, que não procura numa primeira fase de construção correr muitos riscos e tentar o jogo em posse", assumiu, garantindo que a equipa está bem fisicamente apesar da sobrecarga de jogos: "Sabíamos que precisávamos de um plantel equilibrado e competente para atacar todas as frentes."Já Marta Cintra, que tem estado em destaque nas encarnadas – leva três golos em cinco jogos –, reiterou a meta traçada pelo clube, que é garantir o apuramento para a fase de grupos da prova pela terceira vez consecutiva. "Estamos bem, estamos unidas e temos um só objetivo, que é chegar à fase de grupos da competição. Com a vitória na Supertaça e nos outros jogos do campeonato, a equipa está focada e trazer essa alegria para o jogo é importante", apontou a avançada brasileira, de 25 anos, assegurando: "Estamos preparadas para o que der vier."