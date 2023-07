Benfica defronta Cliftonville Ladies na Champions

O Benfica vai defrontar o Cliftonville Ladies, campeãs da Irlanda do Norte, na meia-final da 1.ª eliminatória da Champions, que será disputada a uma só mão, a 6 de setembro, em local ainda por definir, ditou o sorteio realizado esta sexta-feira, 30 de junho, em Nyon.Em caso de vitória, as tricampeãs nacionais defrontarão o vencedor do BIIK Shymkent (Cazaquistão)-SFK Riga (Letónia) em novo jogo único, no apuramento para a 2.ª eliminatória de acesso à fase de grupos, que, então, será discutida a duas mãos.