Benfica goleia Albergaria e isola-se no topo da Liga BPI

O Benfica recebeu e goleou o Albergaria (4-0) em jogo com a contar para a quarta jornada da Liga BPI. As encarnadas aproveitaram o empate do Sp. Braga frente ao Sportingpara ficarem na liderança isolada do campeonato.Na primeira parte, na sequência do cruzamento de Ana Seiça, Alidou (9’) inaugurou o marcador. Dez minutos depois (19’) de ter feito uma assistência, a defesa central portuguesa marcou. Ainda no primeiro tempo, aos 23 minutos, foi a vez de Kika Nazareth também fazer o gosto ao pé e de se tornar a terceira melhor marcadora da história da equipa feminina do Benfica com 66 golos.No segundo tempo, Jéssica Silva, que falhou o arranque da temporada por lesão, marcou e dilatou a vantagem do Benfica.Com quatro vitórias em quatro jornadas, o Benfica é líder isolado da Liga BPI. O Sp. Braga, com 10 pontos, é segundo e o Damaiense, com 9 pontos somados, é terceiro classificado.