Sp. Braga-Sporting, em direto

Patrícia Morais destaca jogo no Municipal de Braga



Fernando Ferreira

Patrícia Morais fez a antevisão do jogo com o Sporting. A guarda-redes do Sp. Braga destacou o facto de o jogo ser disputado no Municipal de Braga: "Ainda bem que o jogo se realiza na Pedreira. Enquanto atletas, gostamos de jogar nos grandes palcos. Deixo um apelo aos nossos adeptos que compareçam no Estádio para assistir ao jogo. O apoio deles é muito importante para nós".



A guarda-redes internacional portuguesa, que também já representou as leoas, falou igualmente sobre as adversárias: "É importante respeitarmos o Sporting. A seguir a nós, é a melhor equipa aqui em Portugal a praticar um bom futebol. Acho que têm vindo a crescer bastante".