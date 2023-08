Bruna Lourenço sobre Rubiales: «Qualquer jogadora e qualquer mulher tem que ser respeitada»

Tem 24 anos, mas parte para a oitava época no Sporting, é uma das capitãs das leoas, que contam com uma espanhola no plantel (Brenda Pérez) e pronunciou-se sobre a polémica que estalou nos festejos da conquista do Campenato do Mundo de futebol feminino pela Espanha, com o presidente da Federação,Bruna Lourenço não fintou a questão, quando desafiada a comentar o sucedido. "Qualquer jogadora de futebol e qualquer mulher tem que ser respeitada e acho que isso não aconteceu naquele episódio infeliz", começou por referir a central das leoas, garantindo: "Estou com todas as jogadoras espanholas, são episódios que não se podem repetir."A dona da camisola 6 verde e branca prosseguiu. "O foco neste momento deveria ser a conquista por parte da Espanha do Campeonato do Mundo e não esse caso infeliz. Espero que seja feita justiça", rematou Bruna Lourenço.