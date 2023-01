Dérbi em risco para sportinguista Brenda

Benfica e Sporting discutem às 15 horas, no Estádio da Luz, o apuramento para as meias-finais da Taça de Portugal feminina, troféu conquistado pelas leoas em 2022. Mariana Cabral tem em dúvida um dos principais trunfos leoninos: Brenda Pérez, com problemas físicos.





As águias, bicampeãs e líderes isoladas do campeonato (mais dez pontos que as rivais), procuram confirmar o favoritismo com que partem para o dérbi e bater o recorde de 14.221 adeptos no último duelo com as leoas na Luz, em maio.