Estrela da Amadora anuncia criação de equipa feminina

O Estrela da Amadora anunciou esta sexta-feira a criação de uma equipa feminina de futebol. "O CF Estrela da Amadora vem por este meio informar que na presente época irá iniciar os primeiros passos no futebol feminino, com a criação de uma equipa sénior. No caminho certo", publicaram os tricolores nas redes sociais.O arranque da equipa feminina do Estrela será dado, naturalmente, na 3ª Divisão nacional.