Filipa Patão antevê jogo com o Apollon: «As jogadoras querem fazer uma boa exibição e ganhar»

A treinadora Filipa Patão garantiu esta terça feira um Benfica motivado para enfrentar o Apollon, no Seixal, na segunda mão da segunda ronda de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões feminina.

Apesar da vitória por 7-0 na primeira mão, no Chipre, Filipa Patão assumiu, em conferência de imprensa, que não vai promover uma revolução na equipa titular e lembrou que não tem de motivar as jogadoras "para fazer jogos, ainda por cima europeus, pelo Benfica".

"Elas já por si estão motivadas, sabem que é um jogo da segunda ronda da Liga dos Campeões e independentemente do resultado da primeira mão querem novamente fazer uma boa exibição e ganhar o jogo", assegurou a treinadora, antes do treino no Seixal.

Questionada sobre se a vantagem conseguida na primeira mão a levará a conceder experiência internacional a jogadoras que têm sido menos utilizadas, a técnica lembrou que "acima de tudo, a equipa tem de ter rendimento" e que as atletas "têm de conquistar o direito" a jogar.

"Isso não quer dizer que não possamos dar minutos a outras jogadoras, mas não vamos colocar em causa nada do que é o rendimento e a progressão que queremos. Não é por ser um jogo menos estimulante ou menos competitivo que isso lhes dá o direito de estarem lá dentro. Elas têm de conquistar esse direito", advertiu Patão.

Além disso, apesar da goleada conseguida na primeira mão, o Apollon "tem uma equipa competente" contra a qual o Benfica teve "dificuldades para travar as suas jogadoras e a profundidade" do seu jogo.

"Sei que o resultado foi de 7-0, mas isso não é demonstrativo da sua qualidade. É uma equipa que na Liga BPI iria lutar pelos primeiros três ou quatro lugares. Simplesmente o Benfica fez um bom jogo, foi muito competente em todos os momentos e isso traduziu-se num resultado dilatado", analisou.

Ao lado da treinadora, a defesa Ana Seiça lembrou que, no Benfica, "cada jogo é para dar o melhor e entregar aos adeptos um bom resultado e prestação", além de confirmar que, "para jogar", as atletas têm de "treinar bem".

"Temos um plantel muito competitivo e com muita qualidade. Não é fácil ganhar um lugar para estar lá dentro. Mesmo com 7-0, jogamos em casa e para nós não há maior motivação do que jogar perante os nossos adeptos", afirmou a internacional portuguesa.

O Benfica defronta as cipriotas do Apollon, na quarta-feira, em partida da segunda mão da segunda ronda de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões feminina de futebol com início previsto para as 19h30, no Seixal, e arbitragem da croata Ivana Martincic.

A equipa orientada por Filipa Patão, que superou as norte-irlandesas Cliftonville (8-1) e as letãs do Riga (4-0) na primeira eliminatória, venceu o Apollon por 7-0, no Chipre, na primeira mão da segunda ronda de acesso à fase de grupos e tem o apuramento praticamente garantido.

O sorteio da fase de grupos realiza-se na sexta-feira, às 12h00, em Nyon, na Suíça.