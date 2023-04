Filipa Patão: «Tenho de perceber o que posso dar mais à equipa para ultrapassar este tipo de jogos»

Com a derrota por 2-1 em Famalicão , o Benfica ficou arredado da possibilidade de disputar a final da Taça de Portugal feminina (os dois conjuntos haviam empatado 3-3 na primeira mão das meias-finais). No final do jogo, Filipa Patão era, de forma natural, uma treinadora desiludida."Foi um jogo onde não estivemos bem na fase de criação. Sabíamos de antemão as dificuldades que o Famalicão nos ia criar, muito parecidas com aquelas que criaram no Seixal. Não demos a velocidade ao jogo que pretendíamos, não variámos o jogo e deixámos prolongar o jogo. O prolongamento poderia ser bom para nós pelas questões físicas, porque já estamos preparadas para esses momentos, mas surgiu um golo ao contrário do que estava a ser o jogo. Acabámos o jogo por cima do adversário, mas não conseguimos fazer mais golos. Temos de dar os parabéns ao adversário. Foi mais competente do que nós. As jogadoras sabiam que tinham pouco tempo para fazer o segundo golo no prolongamento. Ainda tentámos colocar mais referências na área, mas não conseguimos [marcar]. Temos de refletir, e eu tenho de perceber o que posso dar mais à equipa para ultrapassar este tipo de jogos", começou por referir.Apesar disso, a técnica apontou já baterias ao futuro: "A partir daqui, temos de atingir os objetivos que nos faltam. No campeonato, estamos a um ponto [de alcançar o título nacional]. É nisso que temos de nos focar."