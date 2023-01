Há borla na Luz frente ao Sporting e baixa de vulto

Tudo aconteceu ontem no futebol feminino do Benfica. Para começar, foi confirmado o pior cenário: Valéria Cantuário, ala internacional brasileira, de 24 anos, sofreu lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, no jogo com o Torreense, no último domingo, e enfrenta paragem nunca inferior a nove meses.





As águias, que viram a equipa técnica de Filipa Patão ser distinguida pela FPF como a melhor da Liga BPI de novembro e dezembro, revelaram que o jogo com o Sporting para os quartos de final da Taça de Portugal, às 15 horas de dia 21, no Estádio da Luz, terá entrada livre para sócios - os adeptos pagam cinco euros.