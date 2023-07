Inês Gonçalves renova com o Sporting: «Continuo na minha casa»

Inês Gonçalves renovou a ligação ao Sporting até final da época 2023/24. A avançada, de 22 anos, representa as leoas desde 2018/2019 e foi conquistando o seu espaço na equipa principal, tendo feito 21 jogos e marcado nove golos na época passada."Sinto-me feliz por voltar a renovar contrato, por continuar de leão ao peito, por continuar naquela que considero a minha casa e por continuar a viver este sonho. Por isso, espero continuar a ser feliz aqui", disse a jogadora aos meios do Sporting, assegurando: "Vou continuar a representar o clube da melhor maneira com o objectivo de levar o Sporting às vitórias e conquistar o máximo de títulos possível".Inês Gonçalves não esquece as conquistas da Supertaça e da Taça de Portugal em 2021/2022, mas confessa: "A minha melhor época foi a anterior. Colectivamente, foi a menos conseguida desde que cheguei, mas cresci e contribuí muito para a equipa. Foi o meu ano de afirmação e este ano espero continuar a vingar".Rosto do projeto de aposta na formação, Inês Gonçalves vincou o seu ADN Sporting deu conta do reconhecimento que sente pelo clube. "O Sporting tem um projeto muito consistente, aposta na formação e é isso que está a dar frutos. Eu sou da formação, tenho ADN Sporting e tenho visto o meu trabalho a ser recompensado".A finalizar, a avançada deixou um pedido aos adeptos: "Acompanhem-nos, acreditem em nós. O Sporting são os adeptos, são as pessoas e acho que isso é o mais importante num clube. Sem adeptos, um clube não é nada. Nós vamos dar o máximo para ganhar títulos e para dar alegrias ao Sporting e aos sportinguistas".