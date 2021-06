Inês Pereira ruma ao Servette

Inês Pereira vai jogar no Servette, da Suíça. A guarda-redes, de 22 anos, assinou por dois anos, com mais um de opção. A internacional portuguesa é uma das atletas que compõem o lote de nove jogadoras que abandonaram o Sporting.





O Servette foi o campeão suiço esta temporada e irá disputar a Liga dos Campeões na temporada 2021/22, o que aliciou a jogadora na hora da tomada de decisão. "Sempre tive o sonho de jogar no estrangeiro e achei que esta era a altura certa. É sempre bom disputar a Liga dos Campeões, é um fator extra de motivação", afirmou Inês Pereira.Após a saída do Sporting, a internacional portuguesa diz que "acima de tudo acredito que o Sporting quer que nós estejamos felizes, quanto a mim o que me levou a sair não foi um mau estar com um clube, mas sim o sonho de jogar no estrangeiro."