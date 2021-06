Nove jogadoras deixam o Sporting

No dia seguinte ao anúncio da saída da treinadora, Susana Cova, o Sporting divulgou o final da ligação com nove jogadoras do plantel de futebol feminino.





Assim, Amanda Pérez, Ana Capeta, Carlyn Baldwin, Carolina Mendes, Inês Pereira, Mónica Mendes, Nevena Damjanovic, Patrícia Morais e Raquel Fernandes terminaram a ligação com o clube leonino, que falhou a conquista do título na última jornada devido à derrota (0-3) no dérbi com o Benfica."A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que terminou a ligação profissional que mantinha com as jogadoras Amanda Pérez, Ana Capeta, Carlyn Baldwin, Carolina Mendes, Inês Pereira, Mónica Mendes, Nevena Damjanovic, Patrícia Morais e Raquel Fernandes, da equipa principal feminina de futebol.A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD agradece a Amanda Pérez, Ana Capeta, Carlyn Baldwin, Carolina Mendes, Inês Pereira, Mónica Mendes, Nevena Damjanovic, Patrícia Morais e Raquel Fernandes pelo contributo prestado e deseja às jogadoras as maiores felicidades pessoais e profissionais."