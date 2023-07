Irís Esgueirão também reforça a baliza do Sp. Braga

Depois do, o Sp. Braga oficializou a contratação da guarda-redes Irís Esgueirão através de uma publicação nas redes sociais. "Irís Esgueirão é uma aposta de presente e futuro para a baliza do Sp. Braga!", escreveram os bracarenses.A guarda-redes, de apenas 18 anos, esteve as últimas três temporadas a representar o Albergaria. Em 2020 estreou-se na Liga BPI com apenas 15 anos e, na época passada, apesar ter jogado apenas por uma ocasião na equipa principal, ajudou a equipa Sub-19 a alcançar o quarto lugar na Liga Feminina do mesmo escalão.Irís Esgueirão já foi internacional nas camadas jovens da seleção nacional por nove ocasiões.