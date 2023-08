Jogadoras do Sporting "super-prontas" para o arranque e de olho na final da Supertaça

A centrocampista olhou para o arranque da época: "Não vai ser um jogo fácil, mas estamos preparadas, todas focadas no mesmo objetivo, que é passar o Famalicão. Sabemos que houve muitas mudanças no plantel e na equipa técnica, o treinador [Miguel Santos] já sabe muito de futebol feminino, mas estamos preparadas."



Na antecâmara do jogo com o Famalicão, detentor da Taça de Portugal, a contar para a meia-final da Supertaça, às 15h30 de domingo, Jacynta Gala, Andreia Bravo e Bruna Lourenço deram conta da ambição da equipa de futebol feminino do Sporting em conquistar os títulos que faltaram em 2022/23.Nova na casa, Jaz, como é conhecida, chegou à Academia proveniente das escocesas do Celtic. "Estou muito entusiasmada. Tem sido uma experiência fantástica até agora, conhecer as raparigas e perceber a forma como trabalhamos e evoluímos", afiançou a atacante australiana de 22 anos. As primeiras impressões não podiam ser melhores: "Portugal é incrível! Estou habituada a jogar com tempo muito mais frio e chegar aqui, ver que está sol todos os dias, acordo muito mais bem-disposta do que costumava. O Sporting? Também é inacreditável! Quando cá vim no primeiro dia, via as instalações, conheci as raparigas todas, todo o staff, tem sido uma experiência muito boa."Desafiada a apresentar-se, não fintou a questão: "Diria que sou uma jogadora muito criativa, tenho alguma velocidade, gosto de fintar, criar muito jogo e assistir, tento marcar sempre que posso, só quero ajudar a equipa." Olhando para o arranque da competição, o embate com o Famalicão e o que conhece do adversário, Jaz abre o jogo: "É muito excitante, já começa a haver aquele nervoso miudinho, mas temos trabalhado a pré-época toda para isto, é um grande jogo e é fantástico fazer a minha estreia numa partida tão importante. Focamo-nos mais na forma como vamos jogar, mas não subestimamos o adversário. Vamos fazer tudo para ganhar o jogo."Além de ter jogado na Austrália, a atacante conta já com experiências no futebol inglês (West Ham), italiano (Nápoles) e escocês (Celtic) e conta poder ser um trunfo. "Apesar da minha idade, já joguei em muitas equipas e em vários países. Espero poder ajudar com essa experiência e estou muito entusiasmada por jogar numa equipa com nível técnico tão bom, todas as raparigas são muito tecnicistas, têm muito talento", avaliou Jacynta Gala, que não se deteve perante o desafio de falar sobre o Sporting: "Toda a gente sabe que o Cristiano veio do Sporting, portanto chegar a um clube tão grande e que criou um dos melhores jogadores do mundo de sempre gera muitas expectativas e é uma grande responsabilidade, mas vou dar o meu melhor."Depois do reforço, a esperança: Andreia Bravo, 18 anos, fez o ponto da situação. "Estamos preparadas, estamos a fazer uma boa pré-época. Estes estágios que fizemos foram importantes para a união da equipa e aprendemos muito a jogar contra outras equipas de ouros países e estamos com força", garantiu.