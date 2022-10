Jule Brand é a primeira vencedora do prémio 'Golden Girl'

A internacional alemã Jule Brand, do Wolfsburgo, foi esta sexta-feira distinguida com o primeiro galardão 'Golden Girl', criado pelo jornal italiano 'Tuttosport' para premiar a melhor jogadora sub-21 a atuar no futebol europeu.A jogadora de 20 anos superou, entre outras, a internacional portuguesa Kika Nazareth, do Benfica, que figurava entre as 10 finalistas - Nicole Arcangeli (Juventus), Nesrine Bahlouli (Lyon), Hanna Bennison (Everton), Sofie Bredgaard (Rosengard), Esmee Brugts (PSV), Anastasia Ferrara (Roma), Mary Fowler (Montpellier) e Salma Paralluelo (Barcelona) completavam o lote final.Refira-se que o médio espanhol Gavi, do Barcelona, foi eleito o 'Golden Boy'