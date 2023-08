Leandra Pereira reforça Famalicão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Famalicão anunciou esta segunda-feira a contratação de Leandra Pereira, proveniente do Valadares Gaia. A médio, de 25 anos, é irmã da capitã de equipa Regina Pereira, quecom o emblema famalicense.Na época passada, Leandra fez 28 jogos ao serviço do Valadares Gaia, naquela que foi a segunda passagem pelo clube. A médio também já representou o Gil Vicente e Vilaverdense e teve uma curta experiência na Islândia, onde jogou no Sindri.Leandra Pereira tem 46 internacionalizações pelas camadas jovens da Seleção Nacional.