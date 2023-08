Matilde Fidalgo e Sara Brasil reforçam Famalicão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Famalicão anunciou as contratações de Sara Brasil e Matilde Fidalgo. O emblema famalicense continua a reforçar o plantel para a nova época, depois da saída de mais de uma dezena de jogadoras.

Matilde Fidalgo, de 29 anos, está de regresso a Portugal. Na última temporada a lateral esteve ao serviço do Betis e conta ainda com passagens pelo Benfica, Manchester City, Sp. Braga e Sporting. A jogadora tem 48 internacionalizações pela Seleção Nacional.

Sara Brasil, médio de 27 anos, tem uma vasta experiência no nosso país. A nova jogadora do Famalicão estava no Ouriense, mas já representou o Amora, Sp. Braga, e o Länk Vilaverdense. Na época passada, participou em 29 jogos e marcou 5 golos.

Recorde-se que o Famalicão já tinha anunciado as contratações de Luísa Pinheiro, Kika Silva, Sara Pavlovic, Patrícia Dias, Amber Tripp e Maria Rodrigues e os regressos de Andrea Míron e Sara Monteiro.