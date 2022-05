Poveiras em vantagem com Fofó a marcar passo

Prosseguiu ontem o playoff de permanência-subida na Liga BPI iniciado na véspera. No único duelo entre equipas primodivisionárias, com a discussão pela continuidade no principal escalão do futebol feminino português, o Varzim recebeu e venceu o Estoril por 3-1. O sétimo classificado da fase regular de apuramento de permanência da Liga BPI ganhou vantagem, assim, sobre o sexto, no despique para determinar que equipa prossegue na 1ª divisão e qual desce à 2ª.

Na capital, o Futebol Benfica recebeu o Gil Vicente e o nulo imperou, deixando tudo em aberto para a segunda mão, agendada para o próximo domingo. Nessa data, recorde-se, o Ouriense recebe o Rio Ave, com a vantagem por 2-1 conseguida em Vila do Conde; o Racing Power visita Condeixa com saldo positivo (1-0), nos jogos disputados sábado; o Fofó visita Barcelos para decidir a possibilidade de subir à Liga BPI, com tudo ainda a zero, e o Varzim visita o Estoril com uma vantagem de dois golos, a mais confortável registada no playoff.