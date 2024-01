Telma Encarnação eleita a melhor jogadora de novembro da Liga BPI

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Telma Encarnação, do Marítimo, foi eleita a melhor jogadora de novembro da Liga BPI, numa votação levada a cabo pelas capitãs das restantes onze equipas da prova. A atacante de 22 anos foi premiada pelo golo marcado na vitória por 3-0 sobre o Ouriense e por ter bisado nos triunfos na Damaia, por 3-1, e na receção ao Sp. Braga (4-1). Cinco golos em três jogos distinguiram a internacional portuguesa, autora do primeiro tiro certeiro de Portugal num Mundial. O pleno nos três jogos das insulares valeu ainda a eleição de Albano Oliveira como melhor treinador da prova em novembro, em votação feita pelos seus pares na principal competição de futebol feminino no nosso país.

Dagenais perto do Damaiense

O Damaiense está prestes a contratar Melissa Dagenais, guarda-redes canadiana de 23 anos, que jogava no Miami Hurricanes, do futebol feminino universitário dos Estados Unidos. A guardiã de 1,86m já se encontra em Portugal e deverá assinar em breve. A concretizar-se o negócio, Melissa Dagenais irá disputar a titularidade na baliza da equipa orientada pelo islandês Thorlákur Már Árnason com Adriana Rocha, de 20 anos.