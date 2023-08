Telma Encarnação fica na Madeira: «Também mereço um título pelo Marítimo»

Telma Encarnação, com o prémio de melhor jogadora em campo contra o Vietname nas mãos, garantiu aos meios oficiais do Marítimo que vai continuar a jogar em casa: "Quero ganhar títulos coletivos ao serviço do Marítimo. Seja qual for, vai ser sempre bem-vindo. Vou dar o meu máximo e as minhas colegas também. Acho que também mereço um título pelo Marítimo e vamos à procura disso". A avançada madeirense esteve em destaque ao marcar onum Mundial Feminino.A atleta de 21 anos do Marítimo começou por dizer que, depois do jogo contra o Vietname, recebeu muitos elogios, mensagens e que… até teve de deixar a conta do Instagram ‘aberta’: "Passados alguns dias tive noção de que entrei para a história do futebol feminino em Portugal. Foram muitas horas de elogios. Eu não estava habituada, era o centro das atenções naquele momento. A federação estava sempre a insistir que eu metesse a minha conta do Instagram ‘aberta’. Eu meti depois do jogo porque vi que tinha sido um impacto muito grande. Ganhei muitos seguidores e recebi muitas mensagens. Foi uma surpresa enorme para mim".Telma Encarnação já ganhou muitos prémios individuais, mas garantiu que aquele que tinha nas mãos é o mais especial e que tem ambição de ganhar mais: "É o mais importante porque fiz história por Portugal e estive pela primeira vez com a seleção num Mundial. Vou tratar de arranjar mais espaço porque quero continuar a ganhar prémios". Em relação às comparações com Cristiano Ronaldo, Telma não esconde que um dia quer alcançar tudo aquilo que o conterrâneo conseguiu conquistar.No final da entrevista, a madeirense falou sobre a próxima temporada do Marítimo, que conseguiu garantir a permanência na Liga BPI apenas no play-off: "Estou preparadíssima para mais uma temporada ao serviço do leão do Almirante Reis. Espero que este ano seja muito melhor que o ano passado. Vamos tentar que a classificação desta época seja melhor".