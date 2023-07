Telma Encarnação faz história no futebol: assim foi o primeiro golo de Portugal num Mundial

ESTÁ FEITO O PRIMEIRO DE PORTUGAL



A avançada Telma Encarnação entrou esta quinta-feira para a história do futebol português, ao marcar o primeiro golo de sempre da formação das quinas num Mundial, face ao Vietname , em Hamilton, na Nova Zelândia.No Waikato Stadium, que tinha sido palco da qualificação lusa, em 22 de fevereiro, face aos Camarões (2-1), a jogador do Marítimo, de 21 anos, marcou aos sete minutos, à boca da baliza, de pé direito, depois de uma assistência de Lúcia Alves. O jogo ainda está na primeira parte.













Em fase finais, a avançada portuguesa, que somou o seu sexto golo à 25.ª internacionalização 'AA', apontou também o oitavo tento luso, depois de sete em Europeus.



Carolina Mendes, do Sporting de Braga, marcou o primeiro golo de sempre de Portugal em fase finais, no Europeu de 2017, em 23 de julho, em Roterdão, num triunfo por 2-1 sobre a Escócia, e, na mesma edição, faturou também à Inglaterra (1-2), sendo a única jogadora lusa com dois tentos.



Ana Leite apontou o outro tento luso no Euro2017, no triunfo face as escocesas, enquanto, no Euro2022, marcaram Diana Gomes e Jéssica Silva, à Suíça (2-2), e Carole Costa, de penálti, e Diana Silva, na derrota por 3-2 com os Países Baixos.



Depois do desaire com a Holanda (0-1 no domingo, em Dunedin), Portugal cumpre hoje face ao Vietname o segundo encontro no Grupo E do Mundial2023, que se realiza na Austrália e Nova Zelândia, de 20 de julho a 20 de agosto.



Para continuarem na corrida aos 'oitavos', prémio para as duas primeiras colocadas de cada grupo, as comandadas de Francisco Neto precisam de bater as asiáticas, num embate entre estreantes.