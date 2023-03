Torreense leva jogadoras a celebrar o Dia da Mulher como quiserem

O Torreense fez questão de assinalar o Dia Internacional da Mulher com a publicação de um vídeo alusivo à data e com mensagens de jogadoras."No dia 8 de março comemora-se o Dia Internacional da Mulher e as jogadoras da Equipa Sénior Feminina do SCUT, Sara Ketiš, Claire Constant, Jassie Vasconcelos, Angeline da Costa e Rafaela Sudré assinalaram a data a preceito", publicou o clube de Torres Vedras nas redes sociais, prosseguindo, acompanhado de vídeo:"Com foco, determinação, ambição e muito trabalho, as cinco jogadoras do Torreense mostram que as Mulheres devem poder ser tudo aquilo que quiserem, quando quiserem e que cada uma é livre para escolher fazer o que verdadeiramente a realiza. Sem barreiras, sem juízos de valor."