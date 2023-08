Vanessa Marques é reforço do Famalicão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Famalicão oficializou esta quarta-feira a contratação de Vanessa Marques, que chega como jogadora livre, após deixar o Sp. Braga em final de contrato.A médio de 27 anos esteve ao serviço dos bracarenses em dois períodos – primeiro, entre 2016 e 2020, depois, entre 2021 até à última temporada. Pelo meio, conta com uma curta passagem pela Hungria ao serviço do Ferencváros.A nível de seleções, a jogadora é internacional pela Seleção A por 89 vezes, tendo estado presente no Euro 2017 e Euro 2022.