«O dia que em nós jogadores nunca desejamos que chegue, chegou»: o adeus de Hugo Almeida aos relvados

Depois de ter anunciado o final da sua carreira esta quinta-feira em conferência de imprensa, Hugo Almeida, de 35 anos, recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem de despedida

Leia a mensagem na íntegra:



"O dia que em nós jogadores nunca desejamos que chegue, chegou.



Entendo que este é o momento certo para colocar um ponto final na minha carreira como futebolista e passar a dedicar-me de uma forma exclusiva à minha recente carreira de treinador.



É uma decisão tomada e ponderada em conjunto com o presidente e a direção da Académica, a quem estou grato. A partir de agora passarei a acompanhar as equipas dos sub-23 e sub-13 da Académica.



Entendo que em defesa da Académica, do grupo de trabalho e do meu futuro, esta é melhor opção, a que me deixa mais feliz e a que vai ao encontro das minhas ambições.



Desejo as maiores felicidades a este grupo fantástico com quem tive a oportunidade de trabalhar. Triste por vos deixar, acreditem, mas orgulhoso pela minha frontalidade, honestidade e por ter sido fiel aos meus princípios e aos meus valores.



Estarei sempre grato a todos os clubes onde passei, especialmente à Académica, onde agora vou começar esta nova etapa da minha vida, um novo desafio que me vai fazer crescer como treinador e onde poderei retribuir com a minha experiência e o meu profissionalismo a aposta que fazem em mim.



Por último, quero agradecer a todas as pessoas que me apoiaram ao longo da minha carreira, a todos os companheiros com quem tive o privilégio de partilhar o balneário, aos meus amigos - que sempre estiveram ao meu lado e... mais importante de tudo, à minha família. Uma família sempre presente nos bons e nos maus momentos. Foi o vosso apoio, o vosso carinho que me ajudou a construir uma carreira de que tanto me orgulho.



Obrigado a todos vocês pelo carinho e respeito que sempre tiveram por mim.



















