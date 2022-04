A reflexão de Zé Castro no adeus ao futebol: «Somos muito ignorantes...»

A Académica atingiu este sábado o ponto mais baixo da sua história, ao confirmar a despromoção à Liga 3 , após o empate na receção ao Penafiel. No final do encontro, Zé Castro, capitão da Briosa, anunciou o final de carreira."Foi o meu último ano, os meus colegas sabem disso. Isso é o menos importante. Nunca quis nada, nem no bom nem no mau, sempre fui muito de meio termo. Nunca me aproveitei das coisas quando iam bem, nem fui lá abaixo quando estavam mal. O futebol é mesmo isso. Os artistas vivem com isso, faz parte da nossa profissão ouvir de tudo", realçou o central, de 39 anos, que visou o futebol português com palavras fortes."Ninguém é melhor por perder nem por ganhar, temos de deixar de pensar isso. Somos muito ignorantes futebolisticamente falando. Não somos analfabetos, porque isso é quem não pôde aprender. Quem pode e não quer é ignorante. Ainda somos um país ignorante a nível de futebol, no que pensamos do jogo e temos muito que aprender", vincou, sem esquecer alguns dirigentes."Cada há menos gente a gostar de futebol e cada vez ha mais gente a querer so ganhar e nem sequer gosta dos clubes, aproveita-se e é um bocado obcecada com eles. tem de mudar, temos de gostar de futebol primeiro, aprender e depois seguir em frente. Como digo não desresponsabilizar os jogadores e eu primeiro, o capitão de equipa, muita experiência mas as vezes não é tudo. Os jogadores novos também têm experiência e são bons. Oxalá eles e a Académica cresçam. Não tenho de pedir desculpas, porque quem dá tudo não tem de o pedir", sublinhou.