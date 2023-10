Benny eleito médio do mês de setembro da 2ª Liga

Benny foi eleito, pela segunda vez consecutiva, o médio do mês da 2ª Liga, prémio atribuído pelos treinadores principais do campeonato. Também já tinha vencido o prémio relativo ao jogador do mês de agosto , anteriormente.O jogador de 25 anos foi titular nas duas jornadas em que os avenses subiram ao relvado, no mês passado, tendo marcado e assistido na vitória diante do Leiria (1-2) e sendo um dos elementos cruciais para que a formação de Jorge Costa continue isolada na liderança do campeonato, sem qualquer derrota.Benny adquiriu 16,34% dos votos dos técnicos da 2ª Liga, batendo Miguel Sousa, do CD Mafra, com 12,42% dos votos e o médio do Santa Clara, Bruno Almeida, com 8,5 das votações.São, para já três jogadores do AVS SAD com prémios relativos aos mês de setembro, já que Pedro Trigueira Clayton Sampaio também repetiram o feito do mês de agosto.