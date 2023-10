Pedro Trigueira: «O AVS SAD é cada vez mais um alvo a abater»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O guarda-redes Pedro Trigueira defendeu esta sexta-feira que a paragem nos campeonatos vai ser "muito positiva" para o AVS SAD, por permitir "repor e melhorar" os níveis que o líder da Liga Sabseg tem apresentado na temporada.

"Acabámos este ciclo com uma vitória e em primeiro, mas o nosso futebol não está a ser o ideal, com um jogo mais direto. Por isso esta paragem é muito positiva, para repor e melhorar o que temos feito: pressão alta, começando a defender logo na frente, e ter mais tranquilidade na saída de bola, em jogadas com princípio, meio e fim", disse Pedro Trigueira, em declarações à agência Lusa.

O guarda-redes do AVS, um dos três totalistas do plantel no campeonato, disse ter a noção de que "a equipa é cada vez mais um alvo a abater", daí a necessidade de não dar nada por adquirido.

"O nosso grupo é bastante unido e coeso, o que faz com que as coisas pareçam mais fáceis, mas nos últimos jogos já não temos defendido tão bem. Temos a noção de que há muito a corrigir, pois não há nada 100% certo", insistiu.

O experiente guarda-redes, de 35 anos, é o último obstáculo de uma equipa que apenas sofreu dois golos no campeonato, num registo apenas superado pelo Santa Clara, com um tento sofrido.

"O segredo está no grupo, equipa técnica e jogadores, com todos a puxarem para o mesmo lado. Queremos ganhar todos os jogos, sabendo que nem sempre será possível, tornando tudo mais fácil haver uma base que transitou da época passada. Esse conhecimento é a base de sucesso de qualquer equipa", referiu à Lusa.

Em termos pessoais, Pedro Trigueira reconheceu as vantagens de trabalhar diariamente com um goleador como Nenê, pelos "elevados níveis de concentração, exigência e atenção" que o avançado brasileiro impõe a quem o enfrenta.

O guarda-redes assegurou, por outro lado, que o objetivo do AVS é "vencer o máximo de jogos no início, para andar nos cinco primeiros lugares", mas "sem a pressão da subida".

"No clube, nunca falámos sobre subidas. Ainda agora vencemos o último jogo [1-0, frente ao Penafiel] com sorte, e sabemos perfeitamente que cada vez vai ser mais difícil. Falta muito campeonato. É certo que ainda não perdemos, mas também estamos preparados para lidar com essa primeira derrota", assegurou.

Pedro Trigueira disse estar "bastante feliz" no AVS e reconheceu que "a época, ainda no início, está a correr muito bem", em termos pessoais e coletivos, não escondendo a ambição de prolongar ao máximo os níveis de satisfação.

"Como já disse, temos a ambição de andar entre as cinco melhores equipas, numa lista em que incluo as três formações das ilhas - Marítimo, Nacional e Santa Clara. Admito ainda que, com uma forma diferente de jogar, o Torreense, que tem um plantel bastante capaz, também poderia andar entre os melhores", concluiu.