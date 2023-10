AVS-Penafiel, 1-0: Líder aproveita erro defensivo para vencer

O líder AVS recebeu e venceu o Penafiel por 1-0, repondo os quatro pontos de vantagem para os mais diretos perseguidores, no encerramento da sétima jornada da 2.ª Liga, em jogo decidido por Nenê.

O encontro decorria equilibrado, mas quem tem Nenê fica sempre mais perto dos golos. O brasileiro é avançado e tem, também, o instinto de finalizador. Que o diga Pedro Silva quando, aos nove minutos, largou para a frente a bola cruzada por Zé Ricardo da esquerda, num 'bombom' aproveitado pelo 'quarentão' Nenê para inaugurar o marcador.

O Penafiel, sem vencer há quase dois meses e numa situação difícil na classificação, acusou o golo e podia ter sofrido mais até ao intervalo, com o inevitável Nenê quase sempre como protagonista.

Numa das ocasiões, aos 36 minutos, cabeceou ao 'ferro' da baliza de Pedro Silva, que, por pouco, não voltou a comprometer, após novo cruzamento de Zé Ricardo a partir da esquerda.

Os rubro-negros, já com Rúben Freitas e Edu Pinheiro na equipa, foram mais proativos na segunda parte, conseguiram jogar mais tempo no meio campo contrário e ficaram mais próximos da baliza de Pedro Trigueira.

Edson Farias foi decisivo ao negar em dois momentos o empate ao Penafiel, aos 59 e 86 minutos, respondendo o 'onze' de Jorge Costa com o mesmo perigo, aos 88, quando Pedro Silva negou o golo a Carlos Daniel, que surgiu isolado.

Na tabela, o AVS mantém a liderança isolada, agora com 19 pontos, recuperando a vantagem confortável (quatro pontos) para os perseguidores Nacional, Santa Clara e Marítimo, enquanto o Penafiel, com quatro derrotas no campeonato, caiu para o 16.º lugar, em zona de play-off de permanência, com cinco.

Jogo no estádio do Clube Desportivo das Aves, na Vila das Aves.

AVS-Penafiel, 1-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcador:

1-0, Nenê, 9 minutos.

Equipas:

- AVS: Pedro Trigueira, Edson Farias, Anthony Correia, Clayton, Zé Ricardo, Jonatan Lucca, Bernardo Martins (Dioh, 62), Luís Silva, Vasco Lopes (Gustavo Mendonça, 90+1), Nenê (Sangaré, 74) e Mercado (Carlos Daniel, 62).

(Suplentes: Simão Bertelli, Thiago Freitas, Fábio Pacheco, Ricardo Dias, João Amorim, Dioh, Gustavo Mendonça, Carlos Daniel e Sangaré).

Treinador: Jorge Costa.

- Penafiel: Pedro Silva, João Miguel, Rúben Pereira, Leandro Teixeira (Jota, 77), Maga (Rúben Freitas, 46), Reko (Edu Pinheiro, 46), Filipe Cardoso, João Silva, Robinho (Gabriel Barbosa, 77), Hugo Firmino (Pedro Vieira, 68) e André Silva.

(Suplentes: Manuel Baldé, Rúben Freitas, Diogo Brito, Bruno Pereira, Edu Pinheiro, Diogo Batista, Jota, Pedro Vieira e Gabriel Barbosa).

Treinador: Hélder Cristóvão.

Árbitro: Hélder Malheiro (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Robinho (44), Carlos Daniel (78) e Edson Farias (80).

Assistência: Cerca de 400 espetadores.