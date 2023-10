Clubes da 2.ª Liga reuniram com Pedro Proença

A Direção Executiva da Liga Portugal realizou esta segunda-feira uma reunião com presidentes e representantes dos clubes da Liga Portugal SABSEG, a primeira de 2023/24.O presidente da Liga, Pedro Proença, começou por enaltecer o empenho de todos os clubes para promoverem o regresso dos adeptos aos estádios, no âmbito da campanha ‘O Futebol És Tu’. Foi depois explicado o processo de Bilhética Centralizada, tal como as oportunidades comerciais inerentes e respetivos benefícios financeiros para as Sociedades Desportivas.Os clubes da 2.ª Liga solicitaram a Pedro Proença para, também na condição de vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), acompanhar de perto a evolução dos seguintes temas:- Novo modelo de arbitragem, que está a ser trabalhado pelo Conselho de Arbitragem da FPF, nomeadamente a sua conceção e a oportunidade da sua implementação imediata;- Alterações à Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto e as implicações que as mesmas podem ter para o futebol profissional;- Centralização dos Direitos Audiovisuais, designadamente o estado atual do processo, que terá de ser articulado em colaboração com a FPF;- Apostas Desportivas e as estratégias para aumentar as receitas e garantir benefícios para os clubes;- Custos de Contexto e a necessidade de garantir a melhoria das condições para os clubes em matérias fiscais;- Organização do Campeonato do Mundo 2030 e as oportunidades que a mesma pode proporcionar aos clubes que não terão estádios a receber jogos da competição;- IVA na bilhética, revisitando as preocupações sobre este imposto e possíveis abordagens para melhorar o seu enquadramento.