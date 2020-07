FPF estuda recurso à providência cautelar do Olhanense

O Tribunal Arbitral do Desporto aceitou a providência cautelar do Olhanense e suspendeu as subidas de Arouca e Vizela à 2.ª Liga, algo que vem congelar os quadros competitivos das provas em que as equipas estão envolvidas. Perante isto, a Federação Portuguesa de Futebol já reagiu, garantindo que está a estudar o próximo passo.





"A ação principal permanece em avaliação no TAD. A Federação Portuguesa de Futebol continua a defender o critério objetivo do mérito desportivo e as soluções que mais garantem a estabilidade e previsibilidade na organização das competições. A FPF irá analisar esta decisão e ponderar sobre soluções a adotar, incluindo a de interpor recurso desta decisão para o tribunal administrativo competente", explicou em comunicado.