Liga anuncia que Vilafranquense e Académica já têm situação regularizada

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional anunciou esta sexta-feira que Vilafranquense e Académica não estão em incumprimento salarial, depois de terem falhado o controlo salarial a 17 de dezembro.





"A Liga Portugal confirma que recebeu toda a documentação que certifica a regularização salarial do Vilafranquense e da A.Académica. Os dois clubes têm já a situação normalizada", pode ler-se no site oficial do organismo.