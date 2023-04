António Folha: «Não há dúvidas em relação à nossa vitória»

António Folha era um treinador naturalmente satisfeito após o triunfo do FC Porto B sobre o Trofense "Começámos a perder com uma bola parada e, quando é assim, fica difícil e a intranquilidade apodera-se da equipa. No entanto, isso não aconteceu hoje e demos uma resposta muito boa. Estivemos a perder e virámos para 2-1, sofremos o empate e ainda conseguimos ganhar o jogo com todo o mérito. Não há dúvidas em relação à nossa vitória, num jogo difícil contra uma equipa que está a dar a vida para sair da situação difícil em que está. São mais três pontos na caminhada, temos de melhorar ainda em algumas coisas e temos de manter o que de bem temos feito. A equipa sentiu algum desconforto quando o Trofense mudou para uma linha de três, mas fomos sempre à procura do resultado depois de chegarmos ao empate. Ajustámos, a equipa ficou mais tranquila e conseguimos a vitória. No entanto, mantemos os pés no chão", referiu o técnico ao Porto Canal.