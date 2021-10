Bolas paradas dão vantagem ao Feirense

O Feirense venceu o Varzim, em casa, com dois golos provenientes de bola parada. Apesar de ter sido uma vitória apertada por parte dos fogaceiros, as ocasiões de golo não foram por mero acaso, sendo que a veia goleadora dos centrais e o trabalho de laboratório da equipa técnica de Rui Ferreira têm sido pontos essenciais para a forma do atual líder da Liga Sabseg.





De facto, todos os centrais que alinharam frente aos poveiros têm remates certeiros nesta época. O nigeriano Bruno contabiliza dois golos com o tento desta jornada, enquanto Ícaro, capitão de equipa e um dos membros mais experientes do jovem plantel, estreou-se a marcar com o golo nos descontos, dando a tão desejada vitória aos azuis. Já Sidney Lima, de volta ao onze depois de ter cumprido a devida suspensão, tem também um golo, marcado num canto, na derrota diante do Sp. Covilhã.O perigo constante criado a partir destas situações não é só vantajoso pela alternativa aos golos de bola corrida, mas também no sentido de poder desbloquear qualquer encontro, a qualquer momento. Ou seja, já não é novidade o equilíbrio nas equipas que disputam o troféu da 2ª Liga, com os treinadores a enfatizarem constantemente a competitividade do campeonato. Assim, Rui Ferreira desenvolveu uma alternativa eficaz para combater esse equilíbrio, o que tem sido eficiente, com os quatro pontos de vantagem sobre o Rio Ave, atual segundo classificado, a provar o estado e a forma da equipa de Santa Maria da Feira.Esse equilíbrio também tem sido sentido pelo Feirense. A partida com a Académica, por exemplo, também foi decidida por um golo aos 83 minutos, com nova jogada de bola parada, onde a insistência de Bruno deu origem ao único golo da partida.