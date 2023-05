João Pinto: «É um prémio individual, mas reflete muito a nossa qualidade coletiva»

João Pinto, futebolista do Feirense, recebeu o prémio de melhor defesa da 2.ª Liga referente ao mês de março. Em declarações ao site da Liga, o português começa por agradecer pelos votos e salienta que a distinção é individual mas que esta "reflete a qualidade coletiva da equipa""Antes de mais quero agradecer a quem votou em mim. É um prémio individual, mas que reflete muito do que é a qualidade coletiva da equipa e o que temos feito em campo. Estou feliz por este prémio, mas, mais do que isso, estou feliz pelos resultados que conseguimos ao longo deste mês", revelou o camisola 3 do Feirense.João Pinto realçou ainda que "o sucesso nunca vem sozinho" e que o apoio do clube foi fundamental para esta conquista."Este prémio tem muita gente por trás e o sucesso nunca vem sozinho, há muita gente a ajudar para eu conseguir atingir os meus objetivos.", atirou