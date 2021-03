Rui Ferreira é o novo treinador do Feirense. O até agora treinador do Felgueiras substitui assim Filipe Rocha no comando técnico da equipa.





O técnico, de 48 anos, tem no currículo passagens por Boavista e SC Espinho e regressa agora ao clube de Santa Maria da Feira no qual já orientou os Sub-23 na Liga Revelação (final da temporada passada).