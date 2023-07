SAD do Leixões classifica a providência cautelar do Sp. Covilhã como uma "tentativa de assalto"

O Leixões reagiu esta tarde, em comunicado, à providência cautelar interposta pelo Sp. Covilhã , junto do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), e na qual é visado, na sequência do processo de licenciamento para disputar as competições profissionais. A SAD do clube de Matosinhos admite ter recebido a notícia "com enorme estupefação", garantindo estar tranquila e segura de que todos os pressupostos foram cumpridos."Estamos perante uma tentativa de assalto a um lugar que não lhes pertence. Não se pode, nem deve, de forma alguma, premiar a incompetência pelos maus resultados desportivos", escreveu a administração."A Leixões SC – Futebol, SAD recebeu com enorme estupefação a notícia, pela Comunicação Social, que o SC Covilhã interpôs uma providência cautelar em que figura como contrainteressada esta sociedade anónima. À semelhança do que aconteceu na época transata, 2022/23, com outro clube despromovido dentro de campo, estamos perante mais uma tentativa de assalto a um lugar que não lhes pertence. Não se pode, nem deve, de forma alguma, premiar a incompetência pelos maus resultados desportivos.Esta situação não é mais do que uma tentativa de conseguir algo que deveriam ter feito em campo. No desporto, como em qualquer outra atividade, deve imperar sempre a meritocracia. Por isso, vamos propor, em Assembleia Geral da Liga Portugal, que as descidas sejam automáticas. A haver um lugar por preencher, esse deve ser ocupado por um emblema do escalão inferior. Não repescar quem desceu.Estamos, como sempre estivemos, tranquilos. Cumprimos todos os pressupostos para o licenciamento na Liga Portugal e temos vindo a trabalhar afincadamente para honrar o Leixões SC, os leixonenses e a cidade de Matosinhos. Por isso, não aceitamos que, numa fase importante da época, criem instabilidade no Leixões SC e atentem ao bom nome de um clube com 115 anos de história. Assim, iremos avançar judicialmente contra o SC Covilhã e todos aqueles que coloquem em causa a honorabilidade do Leixões SC.Aos nossos sócios e adeptos, apelamos que estejam totalmente tranquilos e descansados. Estamos a trabalhar para uma época recheada de vitórias e não nos deixaremos afetar por cortinas de fumo, que nos tentam desviar do caminho que pretendemos percorrer."