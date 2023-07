Sp. Covilhã visa Leixões e avança com providência cautelar

O Sp. Covilhã, despromovido na temporada que agora terminou à Liga 3, avançou com uma providência cautelar no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) contra o Leixões, na sequência do processo de licenciamento deste último para disputar as competições nacionais.Os leões da serra, refira-se, já tinham informado, no final do mês passado, que a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) tinha impedido os seus representantes de consultarem o processo de licenciamento , e visam agora o Leixões.Refira-se que, no mesmo dia, também o Marítimo avançou com uma providência cautelar contra o E. Amadora , por considerar que o capital social do clube não está de acordo com as regras da Lei das Sociedades Desportivas.