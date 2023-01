É oficial! O Mafra oficializou há instantes a contratação de Miguel Sousa. Conforme Record avançou a 28 de dezembro , o médio de 24 anos rescindiu com o Marítimo e vinculou-se ao emblema da 2.ª Liga por uma temporada e meia.Depois das saídas de Mattheus Oliveira, Murilo e Renato Matos, agora foi a vez do conjunto liderado por Ricardo Sousa receber um reforço neste mercado de inverno.Na Madeira desde a temporada de 2018/19, oriundo do FC Stumbras (Lituânia), o futebolista com formação no Benfica nunca se conseguiu impor, alinhando em nove jogos sob o comando de Vasco Seabra. Esta temporada apenas fez três jogos na Liga Bwin e um na Allianz Cup. Com a chegada de João Henriques ao comando técnico dos madeirenses, perdeu espaço no conjunto da Madeira, onde alinhou em 87 partidas, divididas pela equipa B e Sub-23, marcando oito golos. No conjunto principal do Marítimo fez apenas 13 encontros.