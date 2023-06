João Silva reforça o Penafiel até 2025

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Penafiel anunciou, esta quarta-feira, a contratação de João Silva para o plantel de Hélder Cristóvão, concretizando-se um cenário que Record já tinha noticiado . O lateral-esquerdo, de 25 anos, assina por duas temporadas depois de ter estado as últimas duas ao serviço do Caldas.O esquerdino terá em Penafiel a sua primeira oportunidade nos campeonato profissionais. Antes das duas campanhas em representação do Caldas, João Silva passou pelo U. Leiria, Ginásio de Alcobaça, Armacenenses e Sertanense.