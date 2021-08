Pedro Ribeiro: «Não fizemos o jogo que sabemos que podíamos ter feito»

No final do encontro com o Trofense, Pedro Ribeiro era um treinador insatisfeito com o facto de o Penafiel ter saído da 4ª jornada da Liga Sabseg sem pontos.





"Parabéns ao Trofense, que conseguiu materializar em dois golos as oportunidades que teve. Nós tivemos mais oportunidades, mas só conseguimos marcar um. Não fizemos o jogo que queríamos fazer nem o jogo que sabemos que podíamos fazer. Faltou alguma agressividade nos duelos e nas segundas bolas. O segundo golo do Trofense é um lance furtuito, mas ele tiveram o mérito da eficácia", começou por referir.De resto, o técnico abordou ainda o fecho do mercado e vincou a vontade que a equipa tem em dar resposta a este desaire o mais cedo possível: "Estamos a lidar com o mercado de forma tranquila, temos o plantel que queríamos. Há um ou outro ajustes que se pode fazer e é importante que esses jogadores que posasam chegar tenham tempo para entrar nas dinâmicas de grupo. As duas semanas de pausa não nos agradam, queríamos jogar já para recuperar pontos".