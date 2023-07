Gustavo França garantido para o ataque do Tondela

Poucas horas depois de anunciar a chegada de Lucas Barros por empréstimo do Gil Vicente, o Tondela confirmou mais um reforço para o plantel de Tozé Marreco. Gustavo França, avançado de 21 anos, junta-se aos auriverdes, que acordaram a cedência do jogador junto do EC São Bernardo, do Brasil.Prestes a viver a primeira experiência na Europa, o brasileiro promete dar o maximo ao serviço dos beirões. "Não pensei duas vezes quando fiquei a saber do interesse do Tondela. Estou muito feliz por estar aqui", referiu, aos meios do clube, antes de acrescentar: "Estou aqui para trabalhar, podem cobrar de mim que eu vou dar sempre o máximo para ajudar a equipa e os meus companheiros. Golos? Isso será a consequência natural desse mesmo trabalho."Gustavo França junta-se a Daniel dos Anjos e Roberto como opções para o centro de ataque à disposição do técnico Tozé Marreco.