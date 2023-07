Lucas Barros reforça Tondela por empréstimo do Gil Vicente

O Tondela anunciou esta quarta-feira a contratação do lateral Lucas Barros. O brasileiro, de 23 anos, chega aos auriverdes por empréstimo do Gil Vicente.Nas primeiras declarações como jogador dos beirões, Lucas Barros mostrou-se ansioso pela estreia. "Estou muito contente por estar no Tondela e agora quero é trabalhar para me estrear logo no meu novo clube", disse, antes de se apresentar aos adeptos: "Sou um lateral que tem sempre em mente defender bem e apoiar no ataque, se possível com assistências e se der com golos, melhor ainda."Formado no Botafogo, Lucas Barros vai para a terceira época em Portugal, onde chegou pela porta do Sp. Covilhã. Na época passada fez 15 jogos pelos sub-23 do Gil Vicente.