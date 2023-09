Cristian Tassiano reforça Torreense

Cristian Tassano é o mais recente reforço do Torreense. O defesa central uruguaio de 27 anos chega a Torres Vedras, depois de duas temporadas ao serviço do Khimki, da Rússia. Antes, tinha registado uma bem sucedida passagem pelo Santa Clara, onde realizou 40 jogos, tendo apontado 1 golo.Formado no Danubio do Uruguai, chegou à Europa em 2016, representando o Sevilha. Conta ainda com passagens pelo FC Twente (onde foi campeão da 2ª Divisão Holandesa), Mirandés e Rosario Central. Participou ainda no Mundial de sub-20 de 2015, na Nova Zelândia. Chega agora ao Torreense numa cendência por empréstimo até final da temporada.