Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Álvaro Pacheco: «Disse aos meus amigos que o Arouca ia ser capaz de superar o Rio Ave» Apesar de competir na Liga SABSEG, o treinador do Vizela não deixou de olhar para tudo o que se passava na Liga NOS. O título do Sporting, a ida do Santa Clara à Conference League e a descida de divisão do Rio Ave na visão de Álvaro Pacheco





• Foto: Bruno Colaço / Record