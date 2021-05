Ausência na 'flash interview' no clássico da Allianz Cup vale multas a Sporting e FC Porto

Para lá da suspensão e multa aplicada a Frederico Varandas, por conta de declarações prestadas em janeiro, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol aplicou ainda coimas ao Sporting e ao FC Porto, no caso devido à ausência de elementos de ambas as equipas na zona de entrevistas rápidas posterior ao encontro da Allianz Cup, das meias-finais, disputado em 19 de janeiro. No caso dos leões, a multa é de 6630 euros, ao passo que no caso dos dragões é de 5712€.





Note-se que após esse encontro Sérgio Conceição compareceu na zona de 'flash interview' da SportTV , ao contrário de Rúben Amorim, que nem surgiu na conferência de imprensa. Aliás, dos leões apenas falou Frederico Varandas , mas na conferência de imprensa, na altura com uma forte declaração por conta da polémica dos falsos positivos à Covid-19 de Nuno Mendes e Andraz Sporar.