Diretora da Liga e o incêndio no balneário do Sp. Braga: «Não houve ninguém a sentir-se mal»

Helena Pires, diretora executiva de competições da Liga Portugal e colunista de Record, esclareceu há minutos o incêndio no balneário do Sp. Braga, no Estádio Municipal de Leiria, antes da final da Allianz Cup.





"Foi que houve um balde de plástico que derreteu na parte de baixo e provocou algum fumo. Foi na hora em que a equipa do Sp. Braga estava a chegar ao balneário. Tentámos reter a equipa um pouco, perceber se havia condições para entrarem e claro que cheirava a plástico e continua a cheirar um bocadinho. As equipas entraram, estão em segurança, os balneários são grandes e passaram de uma parte do balneário para outra. Tudo com muita tranquilidade e muito foco na competição, que é o que é importante. Não houve ninguém a sentir-se mal, pelo contrário", afirmou a responsável, em declarações à Sport TV.