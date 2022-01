Petit quer "fazer história" na Allianz Cup: «Este é um troféu que nos faz falta»

O Boavista apresenta-se na meia-final da Allianz Cup com uma dezena de baixas, mas Petit acredita que as panteras podem surpreender o Benfica."Este é um troféu que nos faz falta, ainda não o temos na história do Boavista e vamos querer fazer história com estes jogadores", afirmou o técnico na antevisão da partida, notando que, apesar de "algumas ausências", no futebol "o azar de uns é a sorte de outros", o que permitirá apresentar um 11 "forte"."Os jogadores estão com muita vontade de fazer um bom jogo e chegar à final", afirmou o treinador, que considera que a equipa está "num bom momento". "Temos um jogo difícil, perante adversário forte, mas a nossa ambição passa por lutar por vencer o jogo", frisou Petit, que chamou quatro juniores para a final four.Relativamente ao adversário, o técnico garante que os axadrezados estão "preparados para os dois sistemas" que o Benfica possa apresentar. "O adversário não fugirá muito daquilo que trabalhámos, queremos evitar surpresas, mas vamos a jogo a olhar mais para nós e para aquilo que podemos fazer", rematou Petit, que foi campeão por Boavista e Benfica e procura, novamente, um lugar na história.