Sérgio Vieira antecipa embate com Benfica: «Nós é que não temos seis jogadores»

Sérgio Vieira, treinador do Estrela da Amadora, que recebe este domingo o Benfica, para a Allianz Cup, às 19 horas, no Estádio Municipal de Leiria Dr. Magalhães Pessoa, antecipou o encontro com os encarnados, desvalorizando as baixas que Roger Schmidt terá no plantel por causa do Mundial."É natural que as pessoas e os meios de comunicação social darem importância a isso, mas a verdade é que nós é que temos 5, 6 jogadores que não podem dar o seu contributo", defendeu, concretizando: "O [Kialonda] Gaspar está na seleção de Angola, o Amir [Feratovic] na Eslovénia, e depois temos mais jogadores lesionados, como o Paulinho, o Balbúrdia, o Capita...""Mas é um grupo especial, jogadores determinados em fazer um grande jogo e confio em todos para estarmos sempre mais fortes. Nada nos vai impedir de evoluir", assegura, concedendo: "O adversário não tem algunas peças com maior entrosamento, pode acusar isso. A nós, compete-nos fazer o nosso trabalho. Alguns jogadores vão ter mais minutos, como o Johnstone, que começou a jogar há pouco, é mais um teste para quem tiver menos tempo."Já quanto ao modelo competitivo, com a Taça da Liga a ser disputada nesta fase, o técnico do Estrela da Amadora mostra-se totalmente favorável à decisão. "Para nós, faz todo o sentido, ficar este tempo do Mundial sem competir não era benéfico. Na nossa lógica, encaixa perfeitamente", remata Sérgio Vieira.